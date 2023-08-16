تحذير بشأن تحديث WhatsApp يسمح للأصدقاء برؤية ما على شاشتك

أجرى WhatsApp عدد من التغييرات على مدار السنوات القليلة الماضية لتحسين تجربة المستخدم، فيمكن للمستخدمين الآن الرد على الرسائل وإنشاء ملصقات خاصة بهم وقفل الدردشات الخاصة وحتى تحرير رسائلهم الخاصة، وهناك المزيد من التحديثات للمتابعة، أحدها ميزة "مشاركة الشاشة" الجديدة التي تتيح لجهات اتصال WhatsApp الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر عدد من الخبراء بشأن هذه الميزة التي قد تجعل أشخاص آخرين يصلون إلى شاشة هاتفك، لكن عندما أعلنت الشركة عن التحديث الرئيسي الأسبوع الماضي، أكدت أنها تهدف ببساطة إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز.



تقدم العديد من التطبيقات، مثل Google Meet و Microsoft Meet و Zoom و FaceTime من Apple الميزة الأساسية بالفعل، حيث تستخدمها في مؤتمرات الفيديو التقليدية.



شرح ميتا المزيد عن التحديث ، قال في بيان صحفي: "سواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو مجرد مساعدة الأجداد من خلال الدعم الفني، تتيح لك مشاركة الشاشة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة.

نشر مالك ميتا Mark Zuckerberg، حول التحديث الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك صورة له في مكالمة جماعية على WhatsApp حيث كان شخص ما يشارك شاشته، وبمجرد طرحه في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون "أيقونة مشاركة" في التطبيق وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.



على الرغم من أنه يبدو مفيدًا، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك.



أضافت Meta أيضًا أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو في الوضع الأفقي من هواتفهم للحصول على تجربة مشاهدة أوسع وأكثر عملية.



قدم WhatsApp لأول مرة ميزة الاتصال عبر الفيديو في عام 2016، وقد أضاف ميزات جديدة منذ ذلك الحين لتمييز نفسه عن منصات المراسلة الأساسية الأخرى.



في الشهر الماضي فقط، أعلنت Meta أنها ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل فيديو قصيرة مدتها 60 ثانية مباشرة إلى الدردشات.



وأوضح التطبيق: "لقد غيرت الرسائل الصوتية على WhatsApp طريقة تواصل الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك"، مضيفا "نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة من خلال رسائل الفيديو الفورية الجديدة، الآن يمكنك تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة".