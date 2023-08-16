شركة يابانية تكشف عن غرفة عمودية تسمح لك بالنوم أثناء الوقوف

كشفت شركة يابانية عن غرفة غريبة تجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على العمال أن يأخذوا قيلولة صغيرة خلال العمل، حيث أكد الخبراء أن الحصول على "قيلولة" في العمل يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الإنتاجية، بل ويجعلك أكثر إبداعًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن "Giraffenap" عبارة عن جراب عمودي يسمح لموظفي المكاتب بالنوم في وضع مستقيم.



تصميمات غرفة النوم

وتشابه الغرفة حجم كشك الهاتف العام الصغير، الذى يحتوي على سلسلة من المنصات التي تدعم وزن الجسم بينما تحجب الضوضاء من الخارج.

ومع ذلك، على ارتفاع 8.4 قدم فقط وعرض أربعة أقدام، قد يرغب الأشخاص المحتجزون في اختيار أريكة المكتب أو إراحة رؤوسهم على مكاتبهم بالطريقة القديمة.

وعملت شركة Koyoju Plywood Corporation على الابتكار، والتي يوجد مقرها في Hokkaido باليابان، وهذا البلد من المقبول اجتماعيًا فيه النوم على مكتبك.

قالت الشركة إنها تعمل "نحو مجتمع يمكن للجميع فيه بسهولة أخذ قيلولة"، وفي النهاية "تحسين الأعمال والرعاية الصحية".

الغرفة من الداخل

تقول الشركة: "ربما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من التعب الجسدي والتوتر ويتحملوا النعاس ويستمرون في العمل، لكن الآن ، نحن نقترب من عصر نقوم فيه بتفكيك مثل هذه الصور النمطية".

وأضافت الشركة، "خذ قيلولة أثناء الوقوف واسترد عقلك وجسمك في وقت قصير"، وتقدم Koyoju Plywood Corporation تصميمين لغرفة النوم الخاصة بها، وهما "الفضاء" المستقبلي و "الغابة" الأكثر ريفيًا.

تقول الشركة إن جرابها مخصص للأشخاص الذين لا يزيد طولهم عن 6.5 أقدام أو يزيد وزنهم عن 220 رطلاً (100 كيلوجرام)، حيث من غير المحتمل أن تناسبهم.

تم تجهيز الكبسولة أيضًا بمطفأة حريق خاصة بها، وكاشف دخان، ومروحة تهوية، وإضاءة LED للسقف والأرضية وحتى تركيبات معدنية لتعليق سترة.

وعلى الرغم من مروحة التهوية، يمكن إزالة السقف في حالة رغبة المستخدمين في تنفس بعض الهواء الطبيعي أثناء الراحة.

يتم حظر الصوت بحيث لا يمكن سماع ضجيج المكتب المزدحم، مما يضمن أنك يمكنك تهدئة عقلك في مكان هادئ.