الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.