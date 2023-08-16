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العثور على 14 ثعباناً في جيب مسافر صيني.. ما القصة؟

16 آب / أغسطس 2023 08:29

العثور على 14 ثعباناً في جيب مسافر صيني.. ما القصة؟
العثور على 14 ثعباناً في جيب مسافر صيني.. ما القصة؟

اكتشف رجال الجمارك في الصين محاولة رجل تهريب 14 ثعبانا خطيرا خارج البلاد بطريقة غير قانونية.

تم العثور على الثعابين في جيوب ملابسه خلال عملية تفتيش عند نقطة حدودية، وتمت مصادرتها فورًا.

ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام الغربية والصينية، تم اكتشاف الرجل وهو يخفي 14 ثعبانًا في جيوبه، حيث وضع كل ثعبان في كيس منفصل مصنوع من القماش في محاولة للسيطرة عليها.

تم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل حدودي بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوب شرق الصين.

وبحسب المعلومات المتاحة، لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل كان يبدو متوترًا وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، مما دفعهم لطلب تفتيش متعلقاته، وتم العثور على الثعابين الـ14 ملفوفة في جوارب قطنية أو أكياس قماشية.

تم تصوير المسافر في مقاطع الفيديو وهو يرتدي ملابس سوداء وقبعة بيضاء، وكان يفحص جيوبه بعصبية أثناء وجوده عند الحاجز. ثم يتابع الفيديو موظفي الحدود وهم يتعاملون مع الجوارب وتساقط الثعابين.

بعد ذلك، قام ضباط الجمارك الصينيون بوضع الزواحف داخل حاويات بلاستيكية وتم تسليمها إلى السلطات المختصة.

من بين الثعابين الـ14، كانت ثلاثة منها ثعابين كروية، والتي تُعرف أيضًا باسم الثعابين الملكية، وهي تنتمي إلى الأنواع الأفريقية المصنفة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويتطلب القانون في الصين أن تخضع جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج البلاد للحجر الصحي والتفتيش قبل السماح بنقلها.

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