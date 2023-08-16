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الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس

16 آب / أغسطس 2023 08:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 3 شبان من حي الجابريات في مدينة جنين، هم: أكرم حمدان، عبيدة الصيدلي، قسام الفايد.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت المحرر ليث القطيش من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، والشقيقين نادي، ومحمود حسن الحلو من بلعا شمال المحافظة.

وأفادت بأن القوات اعتقلت محمد البزار من سردا شمال رام الله، والشاب ليث شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

بينما تم اعتقال المحرر عاطف ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم مداهمة عدة منازل بحثًا عن شبان آخرين.

فيما اعتقل الشاب محمد خليل حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا، وأحمد وهبة، ومحمد ادكيدك من العيزرية، وعدي أبو السعد، وجميعهم من القدس المحتلة.

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