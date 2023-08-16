يد الزمالك أمام بطل الجزائر فى البطولة العربية

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره وفاق عين توتة الجزائرى اليوم الأربعاء، فى أول مواجهاته بالبطولة العربية المقرر انطلاقها اليوم بالسعودية، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".



ويسعى الزمالك بكل قوته لحصد اللقب للتأهل للمونديال، حيث يشارك أيضا من مصر فريق البنك الأهلى.



وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة فريقين من مصر عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.



وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني)، فيما ضمن المجموعة الأولى البنك الأهلى من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).