وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يحسم لقاء القمّة مع غريمه خدمات جباليا لطائرة الاحتراف الجزئي وكالة الرأي الفلسطينية الأهلى أمام مونبيليه الفرنسى فى بطولة الأبطال لليد بالبوسنة والهرسك وكالة الرأي الفلسطينية يد الزمالك أمام بطل الجزائر فى البطولة العربية وكالة الرأي الفلسطينية أخصائية أعصاب تكشف مدى خطورة الإجهاد المستمر.. نصائح مهمة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تساعد في تخفيف الإمساك وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شاطئ بحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية التفاح والبرتقال فواكه تساعد في إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية العثور على 14 ثعباناً في جيب مسافر صيني.. ما القصة؟
أخبار » الرياضة و الملاعب

يد الزمالك أمام بطل الجزائر فى البطولة العربية

16 آب / أغسطس 2023 09:03

يد الزمالك أمام بطل الجزائر فى البطولة العربية
يد الزمالك أمام بطل الجزائر فى البطولة العربية

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره وفاق عين توتة الجزائرى اليوم الأربعاء، فى أول مواجهاته بالبطولة  العربية المقرر انطلاقها اليوم بالسعودية، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب". 
 
ويسعى الزمالك بكل قوته لحصد اللقب للتأهل للمونديال، حيث يشارك أيضا من مصر  فريق البنك الأهلى.
 
وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة فريقين من مصر عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.
 
وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني)، فيما ضمن المجموعة الأولى البنك الأهلى من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟