"الزراعة" لـ "الرأي": 1700 طن إنتاج غزة من التين هذا العام

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الزراعة، إن إنتاج محصول التين لهذا العام في قطاع غزة يبلغ نحو 1700 طنًا، موضحةً أن المساحات المزروعة منه تصل لـ ألف دونم.

وذكر مدير دائرة البستنة الشجرية بوزارة الزراعة محمد أبو عودة، أن محصول التين يعتبر من المحاصيل التاريخية التي تزرع في قطاع غزة، وهو من المحاصيل المترابطة بمحصول العنب".

وأضاف أبو عودة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن زراعة محصول التين تتركز في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تشجع المزارعين على زراعة هذا المحصول لوجود فرصة تسويقية جيدة له، وتوفر أجواء مناخية ملائمة لزراعته في قطاع غزة.

بدوره، أوضح المزارع محمد شملخ لـ "الرأي" أن موسم التين يعد مصدر زرق لكثير من المزارعين، وتحظى باهتمام كبير لديهم.

وبين شملخ، أن المزارعين يبدؤون العمل على محصول التين من شهر ديسمبر من كل عام من خلال رعاية أشجاره حتى موعد حصاده في شهر أغسطس.