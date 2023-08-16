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وقفة لأطفال غزة رفضًا لاستمرار الحصار

16 آب / أغسطس 2023 01:15

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

غزةوكالة الرأي:  

شارك عشرات الأطفال، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية داخل ميناء غزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ورفع الأطفال خلال الوقفة لافتات تطالب أحرار العالم بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة للحصول على حقهم في العيش الكريم كبقية أطفال العالم.

وقالت طفلة مشاركة بالوقفة خلال حديثها لوكالة "الرأي": "من حقي أعيش مثل أطفال العالم بدون أي مشاكل، نحن كأطفال نعاني من قطع الكهرباء والمياه، إلى متى سيستمر هذا الحال؟".

بدورها، ذكرت الناشطة النسوية أم محمود حجازي: "جئنا اليوم من قلب غزة المحاصرة إلى ميناء غزة لإيصال رسالة الأطفال للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأضافت لـ "الرأي": "أطفال غزة يموتون كل يوم بسبب الحصار الجائز على القطاع، وعلى العالم الذي يتغنى بالحرية العمل سريعا على إنهاء الحصار وتلبية احتياجات الأطفال للتنعم  بحياة كريمة".  

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