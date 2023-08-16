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وزارة المرأة: الاحتلال يحارب الإنسانية بمحاكمته للأسيرة "أية الخطيب"

16 آب / أغسطس 2023 02:32

وزارة المرأة: الاحتلال يحارب الإنسانية بمحاكمته للأسيرة "أية الخطيب"
وزارة المرأة: الاحتلال يحارب الإنسانية بمحاكمته للأسيرة

غزة- وكالة الرأي:
قالت وزارة شؤون المرأة "إن الاحتلال الإسرائيلي يحاكم الإنسانية بمحاكمته للأسيرة آية الخطيب(33عاماً)"، مشيرة إلى أن الاسيرة الخطيب ام لطفلين وهي ناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية، وواكبت في الداخل المحتل العديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية الوافدة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدانت الوزارة في بيان لها الأربعاء16-8-2023 قرار المحكمة الإسرائيلية بحق المعتقلة الناشطة والحكم عليها 4سنوات، مؤكدة أن هذه المحاكمة الظالمة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يفتقد لكل معاني الإنسانية في تعامله مع الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسيرات الفلسطينيات.

وفي الإطار، طالبت وزارة شؤون المرأة، المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرات، مجددة الدعوة إلى ضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال.

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