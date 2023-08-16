"هنية" يكرم أصغر حافظ في صفوة الحفاظ 2 برحلة عمرة

غزة- وكالة الرأي:

كَّرم عبد السلام هنية، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمجمع فلسطين الرياضي وسط مدينة غزة، أصغر حافظ لكتاب الله تعالى في صفوة الحفاظ 2 برحلة عمرة.

وأهدى هنية الشبل الحافظ أحمد رمضان عمر، البالغ 8 أعوام، رحلة عمرة إلى البلاد الحجازية، تقديراً له في سرده كتاب الله تعالي غيباً بمهرجان صفوة الحفاظ الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء.

وقال هنية "سعدنا بوجود أصغر حافظ لكتاب الله أحمد رمضان عمر، فسعادتنا لا توصف ونحن نكرم من يستحق التكريم الذين شرَّفوا كل بيوت فلسطين وبيوت عوائلهم".

وشكر هنية دار القرآن الكريم بقيادة الدكتور عبد الرحمن الجمل، باعتباره مؤسس اللبنة الأولى لصرح صفوة الحفاظ.

كما وكرم هنية كل من أبناء الموظفين من المجلس، وهم الحافظة أنوار فؤاد الجمال، والحافظ حمزة عبد الله السقا، بالاضافة إلى الحافظ صلاح الدين عارف بكر، بمبلغ مالي وقدره 200$.

من جانبه، قال عارف بكر والد الحافظ صلاح، إن "هذه لمسة وفاء من أهل الوفاء لمن يستحقون الوفاء وهم أهل القرآن".