وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: العام الدراسي الجديد يبدأ في 26 أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من مخيم طولكرم على حاجز "عناب" وكالة الرأي الفلسطينية "العفو الدولية" تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير المريض دقة وكالة الرأي الفلسطينية مختصون: الحصار فاقم أزمة البطالة ودمر سوق العمل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم أصغر حافظ في صفوة الحفاظ 2 برحلة عمرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة: الاحتلال يحارب الإنسانية بمحاكمته للأسيرة "أية الخطيب" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تمدد فترة التسجيل لجائزة السلامة والصحة المهنية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية مباحث غرب خانيونس توقف شخصين استخدما سلاحاً في واقعة اعتداء وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف 4 منشآت تجارية عن العمل مؤقتًا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تعلن عن يوم مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والتجار
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يواصل هدم مبان تاريخية في البصة المهجرة

16 آب / أغسطس 2023 07:30

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال، هدم وتجريف ما تبقى من المباني التاريخية والمقدسات في قرية البصة المهجرة قرب عكا في الداخل المحتل.

وهدمت تلك السلطات أمس الثلاثاء، واحداً من أهم المباني التاريخية في قرية البصة، والمعروف باسم "بيت الخوري" المجاور للكنيسة والمسجد، في إطار مخططاتها لطمس تاريخ القرية المهجرة، وتنفيذ مشاريع لتهويد المكان.

واعتبر المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة "ميزان" الحقوقية، أن هناك مخططا للحفاظ على المباني الأثرية والتاريخية والمقدسات في البصة، ومن بينها كنيسة، ومسجد، وبيت الخوري وهو مبنى ضخم وعريق حيث انهار بالكامل أمس، مضيفا أن هناك دلائل تشير إلى أنه تعرض للهدم وليس للسقوط.

وأكد متابعة ملف البصة، والتصدي باستمرار للمخططات التي تنال قد تنال من قدسية تلك المواقع، مؤكدا تقديم عدة اعتراضات على عمليات الهدم، ونجحنا في معظمها وأوقفنا العديد من المخططات.

وقدر عدد سكان البصة في عام نكبة فلسطين 1948 بأربعة آلاف نسمة، ويتجاوز عددهم اليوم أكثر من 42 ألف نسمة، منهم 350 داخلها، وما تبقى موزعين على لبنان وكندا.

وبلغ عدد منازلها ما يزيد على 700 منزل مبنية بالحجارة، وقد بقي من معالم القرية لغاية اليوم، مسجد وكنيستان ومقام الخضر وبيت لعائلة الخوري وفندق، استولت عليها 'دائرة أراضي إسرائيل' ويمنع الدخول إليها وترميمها.

واشتهرت البصة بالعديد من الزراعات مثل القمح والخضار وبشكل خاص بزراعة الكوسا والفاكهة التي كانت تصدر إلى المدن الفلسطينية وإلى لبنان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟