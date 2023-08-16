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العمل ومؤسسة إبداع توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تدريبية

16 آب / أغسطس 2023 08:59

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غزة- وكالة الرأي:

وقعت وزارة العمل اليوم الأربعاء 16/أغسطس/2023م، مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة إبداع للتدريب والتطوير لتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في الوزارة.

ووقع المذكرة عن الوزارة أ. أيمن أبو كريم مدير وحدة المشاريع والتعاون الدولي، وعن مؤسسة إبداع عبد السلام وهبة، بحضور مدير عام التخطيط د. ماجد إسماعيل وأ. يعقوب الغفري مدير دائرة الجودة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالوزارة في مجالات مختلفة، ستنطلق في تنفذها بشكل فوري.

الجدير ذكره، أن وحدة المشاريع والتعاون الدولي تسعى جاهدة لعقد شراكات مع العديد من المؤسسات بهدف فتح آفاق للعمل المشترك وتنفيذ برامج مختلفة.

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