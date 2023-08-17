أعراض التسمم الغذائي عند الأطفال.. منها ارتفاع درجة الحرارة

يشكل الأطفال حوالي 40٪ من حالات التسمم الغذائي. يمكن أن يكون التسمم الغذائي خطيرًا على الأطفال لأنهم قد يعانون من أمراض أكثر خطورة. ليس لدى الرضع والأطفال دون سن الخامسة أجهزة مناعة مكتملة النمو نتيجة لذلك ، فهي أقل قدرة على محاربة البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عادة. وفقا لما نشره موقع health.

​أعراض التسمم الغذائي عند الرضع والأطفال



وغالبًا ما تشبه أعراض التسمم الغذائي عند الرضع والأطفال الأعراض لدى البالغين. قد ترى أعراضًا مثل:

إسهال

غثيان

آلام في المعدة

التقيؤ

تشمل الأعراض الأكثر حدة للرضع والأطفال الصغار ما يلي:



ارتفاع درجة الحرارة

ألم شديد في البطن أو المستقيم (ألم حول الشرج أو المستقيم ، منطقة الأمعاء الغليظة الأقرب إلى فتحة الشرج)

براز أسود

براز مع دم أو صديد

قد يشكون أيضًا من أعراض الجهاز العصبي ، مثل الصداع أو عدم وضوح الرؤية أو وخز الجلد أو التنميل.

يمكن أن يسبب الجفاف المرتبط بالتسمم الغذائي أعراضًا مختلفة عند الرضع والأطفال ، مثل:

جفاف الفم أو اللسان

بكاء بلا دموع

لا حفاضات مبللة لمدة ثلاث ساعات على الأقل

النعاس الشديد أو النعاس

التهيج

ارتفاع درجة الحرارة

إذا كان رضيعك أو طفلك يعاني من هذه الأعراض ، فاطلب العناية الطبية الفورية. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم أكثر عرضة بثلاث مرات للدخول إلى المستشفى بسبب التسمم الغذائي بالسالمونيلا .

التسمم الغذائي للرضع



يمكن أن يصاب الأطفال بالتسمم الغذائي من أكل جراثيم البكتيريا في التربة أو العسل. لهذا السبب يجب على الأطفال دون سن سنة واحدة عدم تناول العسل بأي شكل من الأشكال.

تتطلب علامات تسمم الرضع عناية طبية فورية. تشمل الأعراض:

صرخة ضعيفة أو متغيرة

قلة تعبيرات الوجه

إمساك

عدم الاهتمام بالتغذية

تدلي الجفون

صعوبة في التنفس