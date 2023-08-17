أنواع خضراوات تناولها بدون طهى يعرضك للإصابة بالطفيليات والبكتيريا

يقول الخبراء إن تناول الخضار والفواكه دون أي شكل من أشكال المعالجة أو الطهي يمنحنا المزيد من الطاقة ويحافظ على القيمة الغذائية للطعام، كما يعمل على تحسين الهضم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وأوضح العلماء أن الخضراوات تفقد الكثير من العناصر الغذائية أثناء عملية الطهي، ومع ذلك ، لا ينبغي أن تؤكل كل الخضراوات نيئة، حيث يمكن أن تعرض الشخص للطفيليات والبكتيريا والسموم والمواد التي يمكن أن تلحق الضرر بصحتك، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

حذرت الدكتور ديمبل جانجدا، خبيرة التغذية الهندية، من استهلاك الخضار والفواكه التي لا ينبغي تناولها نيئة لأنها موطن للطفيليات والبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو حتى الديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية.

قالت : "إذا دخلت أمعاءنا ومجرى الدم ، أو حتى دخلت إلى الدماغ، فإنها يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل داء الكيسات المذنبة ، والنوبات ، والصداع ، وتلف الكبد".

1. أوراق السبانخ



قم دائمًا بغسلها في الماء الساخن قبل استخدامها في نظامك الغذائي، لأنها مرتبطة بمستوى أكسالات مرتفع ، وهو يقل عند سلقها.

2. الكرنب



تشتهر بإيواء الديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية ، وهو أمر غير مرئي بالعين المجردة، لقد نجت بعض هذه الديدان الشريطية من المبيدات الحشرية ، لذلك اغسل الكرنب بالماء الساخن ثم اطهيه جيدًا قبل تناوله.

3. الفلفل



تذكر أن تقوم بإزالة التاج ، وبذور الفليفلة وغسلها تحت الماء الساخن ، لأن البذور يمكن أن تكون أيضًا موطنًا لبيض الدودة الشريطية ، التي تعيش داخل الفلفل.

4. الباذنجان



البذور هي موطن لبيض الدودة الشريطية مرة أخرى، تذكر أن تطبخه جيدًا لقتل هذه الطفيليات والديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية من دخول مجرى الدم ، تذكر أن الوقاية دائما خير من العلاج.

وشددت خبيرة التغذية ، على أنه لا يهم طرق الطهي التي تستخدمها سواء كانت السلق ، أوالبخار ، ولكن المهم طهي الأطعمة على الأقل برفق قبل تناولها.