الإعلام الحكومي يعلن عن مسابقة جائزة الصحافة الفلسطينية للعام 2023

غزة- وكالة الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أمس الأربعاء، عن مسابقة "جائزة الصحافة الفلسطينية 2023"، وهي مسابقة إعلامية سنوية، يشرف على تنفيذها المكتب وفقاً لشروطٍ يعلن عنها بشكلٍ سنوي، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في 30 من شهر نوفمبر للعام 2023.

من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المكتب الإعلامي محمود الفرا أن المسابقة تتميز بكون الجائزة مالية الممنوحة للفائزين غير خاضعة لأي تأثيرات من مؤسساتٍ حكومية أو مسئولين أو إعلاميين، مشيراً إلى أن نتائج هذه المسابقة تُعلن في حفل يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الموافق 31 من شهر ديسمبر من كل عام.

وبين الفرا أن محاور المسابقة تمثلت في ثلاث محاورٍ رئيسية: محور القضايا والأنشطة الحكومية، ومحور القضايا والثوابت الفلسطينية، ومحور انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال: "تناولت فئات المسابقة عدة فنون صحفية تمثلت بـــ: الفيلم القصير، والتقرير المرئي، والتقرير الإذاعي، والتقرير الصحفي، والصورة الصحفية"، مشيراً إلى أنه سيكون هنالك لجنة من المكتب الإعلامي الحكومي تشرف على المسابقة بكل تفاصيلها وهي مخولة بالفرز وتشكيل لجنة التحكيم المتعلقة بالجائزة.

وأفاد الفرا بأن قيمة الجوائز السنوية الخاصة بالمسابقة تبلغ 10.000$، يتم تقسيمها على المركز الأول والثاني، بالإضافة إلى الجائزة التشجيعية الحكومية، ويتم تخصيص المبلغ لكل مركز، ويُنشر ذلك في إعلان الجائزة.

وأوضح أن اللجنة التحضيرية الخاصة بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني انعقدت اليوم للبدء بترتيبات هذا اليوم الذي هو بمثابة تقدير وامتنان لجموع الصحفيين على جهودهم العظيمة وتضحياتهم الجسام.

يشار إلى أن هذه المسابقة تُمكّن كافة الصحفيين الفلسطينيين باختلاف تخصصاتهم وأعمارهم، من المشاركة والتنافس حسب المحاور والفئات المعلن عنها.