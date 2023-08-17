وزارة الأسرى: وحدات قمع تعتدي على أسرى قسم 3 بسجن "النقب"

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن أسرى قسم 3 بسجن "النقب" تعرضوا لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي بعد اقتحام وحدات قمع كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم اليوم الخميس.

وحمّلت الوزارة في بيان لها، الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم 3 في سجن النقب، محذرةً من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجر الأوضاع في كافة السجون.

وذكرت أن الحشودات العسكرية أمام أقسام سجن النقب تؤكد وجود نوايا مبيتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي بن غفير.

وأكدت الوزارة، أن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.