وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولة ليلية على الأجهزة الأمنية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يغلقون كافة الأقسام ردًا على التنكيل بأسرى "النقب" وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تختتم دورات تدريبية للتعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الشمس تطلق عواصف أقوى وأكثر انتظاما مما كان متوقعا! وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: 4 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأسرة و المجتمع

وصفة طبيعية تساعدك فى التخلص من دهون البطن وتقليل الشهية

17 آب / أغسطس 2023 08:41

وصفة طبيعية تساعدك فى التخلص من دهون البطن وتقليل الشهية
وصفة طبيعية تساعدك فى التخلص من دهون البطن وتقليل الشهية

الرشاقة حلم الكثيرين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل الطبيعية التي تساعدك في التخلص من تراكم الدهون في أماكن مختلفة من الجسم، كالبطن، والأرداف، والظهر، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth". 
 
أشار التقرير، إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع بعض الحميات الغذائية التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، و يكون تفسيرهم الأساسي هو أنهم لا يقدرون  على الشعور بالحرمان من تناول الطعام طوال الوقت،  فهم يريدون أن يشعرون أنهم مثل الأشخاص الذين يتناولن ما يريدون من أطعمة دون محاسبة انفسهم على السعرات الحرارية .

وهناك وصفة طبيعية تساعدك في تقليل الشهية وحرق الدهون المتراكمة على البطن  وهي: 
 

المكونات :
لترين من الماء ، و شاي اخضر ، و نعناع ،  جنزبيل اخضر ، ليمون ، قرفة . 

التحضير :
نغلي الماء و نقوم بوضع المكونات السابقة ، و نتركهم لمدة 3 ساعات حتى يبرد، ثم نقوم بتصفيته، و يتم تناولهم كوب ثلاث مرات يوميا أي  قبل تناولك للطعام بنصف ساعة، و ستلاحظ الفرق في أقرب وقت. 
 
كما أوضح التقرير، أن ممارسة التمارين الرياضية اليومية تعد من أهم النصائح التي تعمل علي التخلص من بروز وتراكم الدهون في الجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم مشدود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟