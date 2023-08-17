وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟ وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولة ليلية على الأجهزة الأمنية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يغلقون كافة الأقسام ردًا على التنكيل بأسرى "النقب" وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تختتم دورات تدريبية للتعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الشمس تطلق عواصف أقوى وأكثر انتظاما مما كان متوقعا! وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام
أخبار » الأخبار الحكومية

"المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى"

17 آب / أغسطس 2023 09:20

"المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى"

دير البلحوكالة الرأي

اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع كلا من وزارة الصحة ومصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية دير البلح.

جاء هذا الاجتماع برئاسة مدير عام وحدة مصادر المياه م. مازن البنا موضحا أن الهدف من الاجتماع السعي لإمكانية توفير مصادر مياه ذات جودة عالية لمستشفى شهداء الاقصى في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

حيث أفاد م. مازن أن جميع الجهات الشريكة تسعى جاهدة لإحلال مياه آبار المستشفى ذات الملوحة المرتفعة والتي لا تتوافق مع الشروط ومعايير مياه الشرب وحاجة مرضى غسيل الكلى وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين أوضح م. مازن أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على تزويد المستشفى بالمياه من خزان الخلط في منطقة شهداء الاقصى بملوحة تصل الى 1500 ملجم لكل لتر ممثلة بمجموع الاملاح الذائبة و على أن يتم توفير تمويل لإنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة 100 متر مكعب يوميا وذلك لتوفير مياه الشرب و احتياجات مرضى الكلى من المياه المحلاة، أما فيما يخص احتياجات المستشفى من المياه للأغراض المنزلية و اغراض الري فسيتم توفيرها من خلال مياه البلدية المخلوطة (مياه محلاة من محطة تحلية البصة مع مياه الابار).

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ زيارة ميدانية للمستشفى في الايام القادمة للتعرف على المزيد من التفاصيل بوجود كلا من البلدية وإدارة المستشفى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟