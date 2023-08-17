"المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى"

دير البلح – وكالة الرأي

اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع كلا من وزارة الصحة ومصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية دير البلح.

جاء هذا الاجتماع برئاسة مدير عام وحدة مصادر المياه م. مازن البنا موضحا أن الهدف من الاجتماع السعي لإمكانية توفير مصادر مياه ذات جودة عالية لمستشفى شهداء الاقصى في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

حيث أفاد م. مازن أن جميع الجهات الشريكة تسعى جاهدة لإحلال مياه آبار المستشفى ذات الملوحة المرتفعة والتي لا تتوافق مع الشروط ومعايير مياه الشرب وحاجة مرضى غسيل الكلى وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين أوضح م. مازن أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على تزويد المستشفى بالمياه من خزان الخلط في منطقة شهداء الاقصى بملوحة تصل الى 1500 ملجم لكل لتر ممثلة بمجموع الاملاح الذائبة و على أن يتم توفير تمويل لإنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة 100 متر مكعب يوميا وذلك لتوفير مياه الشرب و احتياجات مرضى الكلى من المياه المحلاة، أما فيما يخص احتياجات المستشفى من المياه للأغراض المنزلية و اغراض الري فسيتم توفيرها من خلال مياه البلدية المخلوطة (مياه محلاة من محطة تحلية البصة مع مياه الابار).

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ زيارة ميدانية للمستشفى في الايام القادمة للتعرف على المزيد من التفاصيل بوجود كلا من البلدية وإدارة المستشفى.