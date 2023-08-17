الصحة تختتم دورات تدريبية للتعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ

غزة – وكالة الرأي

اختتمت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات، سلسلة دورات في رعاية الإصابات في أقسام الطوارئ ERTCوالتي تستهدف72 متدرب من الأطباء والتمريض العاملين في أقسام الطوارئ بواقع ثلاث مجموعات على مدار ثلاث أيام لكل مجموعة، وذلك برعاية ودعم من منظمة الصليب الاحمر الدولي ICRC.

وأوضح د. محمد العطار مدير طب الطوارئ أن الدورات جاءت بناء على تقييم الاحتياج التدريبي لعام2023.

وبين العطار خلال اختتامه للدورات، أنها كانت معدة من قبل خبراء الطوارئ في الصليب الأحمر والتي اعتبرها دورات متقدمة توازي في المحتوى الدورات المعتمدة دوليا في التعامل مع الإصابات الحرجة في أقسام الطوارئ.

وأفاد بأنها شملت الشق النظري والعملي للإصابات الطارئة والحرجة التي تواجه العاملين في خدمات الطوارئ، كما تخللها أنشطة الطاولة المستديرة وأسلوب لعب الأدوار في تنفيذ السيناريوهات المحتملة وأسلوب دراسة الحالة.

ووجه العطار شكره لمنظمة الصليب الأحمر لاستجابتهم لتلبية هذا الاحتياج التدريبي الهام والذي يأتي في سياق مجموعة احتياجات المقدمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح وزارة الصحة وتحديدا ملف تطوير خدمات الطوارئ.

يذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار تعزيز قدرات العاملين في أقسام الطوارئ، الى جانب بعض التدخلات التي تستهدف تحسين بيئة العمل من خلال دعم مشاريع التوسعة لبعض اقسام طوارئ المستشفيات.