وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟ وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولة ليلية على الأجهزة الأمنية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يغلقون كافة الأقسام ردًا على التنكيل بأسرى "النقب" وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يرفع كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تختتم دورات تدريبية للتعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الشمس تطلق عواصف أقوى وأكثر انتظاما مما كان متوقعا! وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "المياه وجودة البيئة": مساعي لحل مشكلة ملوحة مياه مستشفى "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تختتم دورات تدريبية للتعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ

17 آب / أغسطس 2023 09:27

الصحة تختتم دورات تدريبية التعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ
الصحة تختتم دورات تدريبية التعامل مع الإصابات في أقسام الطوارئ

غزةوكالة الرأي

اختتمت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات، سلسلة دورات في رعاية الإصابات في أقسام الطوارئ ERTCوالتي تستهدف72 متدرب من الأطباء والتمريض العاملين في أقسام الطوارئ بواقع ثلاث مجموعات على مدار ثلاث أيام لكل مجموعة، وذلك برعاية ودعم من منظمة الصليب الاحمر الدولي ICRC.

وأوضح د. محمد العطار مدير طب الطوارئ أن الدورات جاءت بناء على تقييم الاحتياج التدريبي لعام2023.

وبين العطار خلال اختتامه للدورات، أنها كانت معدة من قبل خبراء الطوارئ في الصليب الأحمر والتي اعتبرها دورات متقدمة توازي في المحتوى الدورات المعتمدة دوليا في التعامل مع الإصابات الحرجة في أقسام الطوارئ.

وأفاد بأنها شملت الشق النظري والعملي للإصابات الطارئة والحرجة التي تواجه العاملين في خدمات الطوارئ، كما تخللها أنشطة الطاولة المستديرة وأسلوب لعب الأدوار في تنفيذ السيناريوهات المحتملة وأسلوب دراسة الحالة.

ووجه العطار شكره لمنظمة الصليب الأحمر لاستجابتهم لتلبية هذا الاحتياج التدريبي الهام والذي يأتي في سياق مجموعة احتياجات المقدمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح وزارة الصحة وتحديدا ملف تطوير خدمات الطوارئ.

يذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار تعزيز قدرات العاملين في أقسام الطوارئ، الى جانب بعض التدخلات التي تستهدف تحسين بيئة العمل من خلال دعم مشاريع التوسعة لبعض اقسام طوارئ المستشفيات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟