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الأسرى يغلقون كافة الأقسام ردًا على التنكيل بأسرى "النقب"

17 آب / أغسطس 2023 09:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:  

قرر الأسرى بسجون الاحتلال إغلاق الأقسام في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم "3" بسجن النقب.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن الحركة الأسيرة تدرس سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال على إثر عمليات الاقتحام المتواصلة من قبل وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.

وكانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، ذكرت أن أسرى قسم 3 بسجن "النقب" تعرضوا لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي بعد اقتحام وحدات قمع كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم اليوم الخميس.

وحمّلت الوزارة في بيان لها، الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم 3 في سجن النقب، محذرةً من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجر الأوضاع في كافة السجون.

وذكرت أن الحشودات العسكرية أمام أقسام سجن النقب تؤكد وجود نوايا مبيتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي بن غفير.

وأكدت الوزارة، أن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.

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