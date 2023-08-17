كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟

مضى أقل من عام منذ أن أطلقت شركة آبل "آيفون 14"، ولكن يبدو أن المستخدمين يواجهون بالفعل مشكلات مع هواتفهم الذكية.

لجأ العديد من مستخدمي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من أن بطارياتهم تنفد بسرعة بشكل غير متوقع.

ونشر أحد المستخدمين لقطة شاشة لعمر بطاريته، تظهر سعة قصوى تبلغ 89% فقط.

وهذا على الرغم من ادعاء شركة آبل أن بطارياتها يجب أن "تحتفظ بنسبة تصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند العمل في ظل الظروف العادية".

وكتبت جوانا ستيرن، كبيرة عمود التكنولوجيا الشخصية في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في رسالتها الإخبارية: "هل تسببت الشاشة التي تعمل دائما - وهي جديدة على طرازات "آيفون برو" واستمررت في تشغيلها خلال النصف الأول من العام - في تقلص السعة بشكل أسرع؟، هل الهاتف لا يبرد أو يبدد الحرارة مثل النماذج الأخرى؟ ربما هي حقيقة أنني أقوم بتشغيل برنامج تجريبي؟".

إليكم ما يجب فعله إذا كان لديك أحد الطرازات المتأثرة ولاحظت أن بطاريتك تتضاءل:

- تنصح آبل بالتحديث إلى أحدث البرامج، وتعتيم سطوع الشاشة، واستخدام WiFi عندما تكون متاحة.

- ضبط جهاز "آيفون" على وضع الطاقة المنخفضة.

وأوضحت آبل أن "وضع الطاقة المنخفضة يقلل من سطوع الشاشة، ويحسن أداء الجهاز ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام".

لن تقوم التطبيقات بما في ذلك البريد بتنزيل المحتوى في الخلفية، وسيتم تعطيل ميزات مثل AirDrop وiCloud sync وContinuity. ولا يزال بإمكانك استخدام الوظائف الرئيسية مثل إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل والوصول إلى الإنترنت والمزيد. وعندما يتم شحن هاتفك مرة أخرى، يتم إيقاف وضع الطاقة المنخفضة تلقائيا.

المصدر: ديلي ميل