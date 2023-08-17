ريال مدريد يقدم حارس مرماه الجديد "كيبا" وسط أجواء من التفاؤل

قدم نادي ريال مدريد الإسباني ،أول من أمس، حارس مرماه الدولي كيبا أريزابالاجا المنضم على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي الإنكليزي.

وبدأت مراسم التقديم التي جرت في سيوداد ريال مدريد بعرض فيديو لأجمل لحظات حارس المرمى. وبعد ذلك، ألقى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز كلمة ترحيب باللاعب.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله "عزيزي كيبا، أهلا بك في بيتك الجديد، نعلم جيداً ما تعنيه هذه اللحظة لك ونعلم كم ناضلت للتمكن من الدفاع اعتباراً من اليوم، عن قميص ريال مدريد".

وأوضح "اعتباراً من اليوم ستشعر بمعنى اللعب في سانتياجو برنابيو، وستفهم سحره وستعيش الشغف بكرة القدم بصفتك لاعباً مدريديا يحظى بتأييد جمهور فريد يقدم كل ما لديه من أجل ريال مدريد، ليس هناك مجال للشك في أن مشجعينا سيساعدونك على مواجهة هذا التحدي الذي هو جزء من أحلامك الكبيرة".

وقبل مراسم التقديم، وقع كيبا أريزابالاجا على عقده الجديد في صالة الاجتماعات في سيوداد ريال مدريد، برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز، وبعد التوقيع أهداه الرئيس ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياجو برنابيو وقميصاً يحمل اسمه والرقم .25

وانضم كيبا (28 عاما) إلى ريال مدريد يوم الاثنين قادما من صفوف تشيلسي الإنكليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد لتعويض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بقطع في الصليبي للركبة وسيغيب عن أغلب فترات الموسم.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن كيبا قوله "هل سأبقى بعد انتهاء فترة الإعارة؟ أتمنى".

وأضاف "اليوم هو الأول في فترة إعارتي، لدينا وقت وسنرى، أتمنى أن أحقق ذلك من خلال أدائي".