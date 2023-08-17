الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كلا من: المحرر عبد الخالق برناط من بلدة نعلين، والمحرر ربحي كراجة من صفّا، والمحرر نجيب مفارجة- بيت لقيا.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين محمد صبارنة، ومؤمن صليبي بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين رامي شريدة وعمر دراغمة بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة، وتفتيشهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال حسن هصيص، وهاني الكستوني، فيما اعتقلت الشاب أمين أبو عاهور من منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم.