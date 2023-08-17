وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها وكالة الرأي الفلسطينية شؤون القضاء والنيابة بالعدل تتابع تنسيق التعاون مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مدرسة تجمع عين سامية شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بمساحات الخضار الموصي بزراعتها في الموسم 2023/2024م. وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يغلق أقسامًا للأسرى بسجون عدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

17 آب / أغسطس 2023 10:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كلا من: المحرر عبد الخالق برناط من بلدة نعلين، والمحرر ربحي كراجة من صفّا، والمحرر نجيب مفارجة- بيت لقيا.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين محمد صبارنة، ومؤمن صليبي بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين رامي شريدة وعمر دراغمة بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة، وتفتيشهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال حسن هصيص، وهاني الكستوني، فيما اعتقلت الشاب أمين أبو عاهور من منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟