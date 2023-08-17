الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها

غزة – وكالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع الإدارة العامة ‏للتسويق والمعابر، ورشة عمل متخصصة لعرض رؤية وتوصيات الوزارة فيما يتعلق ‏بتحديد المساحات الموصي بزراعتها من محاصيل الخضار للموسم الزراعي الجديد.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أن الورشة جرى عقدها في مركز التدريب بمقر الوزارة وبحضور العديد من مهندسي الزراعة وذوي العلاقة بالقطاع الزراعي.

وتم خلال هذه الورشة عرض مُفصل حول خطة الوزارة للمساحات الموصى بزراعتها لأهم محاصيل الخضار الرئيسية في قطاع غزة للموسم الزراعي الجديد 2023/2024م بما يشمل إجمالي المساحات الموصى بها من كل محصول وتوزيع هذه المساحات على العروات الزراعية بالإضافة إلى توزيع المساحات على المحافظات.

بدوره، أوضح م. أحمد قاسم مدير دائرة الخضار والزهور والمحاصيل الحقلية أن وضع الخطة جاء بناءٍ على البيانات الخاصة بحجم الاستهلاك المحلي من محاصيل الخضار بالإضافة إلى الكميات المتوقع تصديرها والمبنية على احصائيات التصدير للأعوام السابقة وكذلك توزيع هذه المساحات على محافظات قطاع غزة بما يراعي خصوصية كل محافظة والبيانات الخاصة بالواقع الزراعي لها على مدار السنوات السابقة.