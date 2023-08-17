وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تعقد اللقاء الدوري لـ"مراكز تواصل" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها وكالة الرأي الفلسطينية شؤون القضاء والنيابة بالعدل تتابع تنسيق التعاون مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مدرسة تجمع عين سامية شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بمساحات الخضار الموصي بزراعتها في الموسم 2023/2024م. وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2599) الخميس17/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يغلق أقسامًا للأسرى بسجون عدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها

17 آب / أغسطس 2023 11:02

الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها
الزراعة: ورشة عمل لعرض رؤية الوزارة بالمساحات الموصي زراعتها

غزةوكالة الرأي

 نظمت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع الإدارة العامة ‏للتسويق والمعابر، ورشة عمل متخصصة لعرض رؤية وتوصيات الوزارة فيما يتعلق ‏بتحديد المساحات الموصي بزراعتها من محاصيل الخضار للموسم الزراعي الجديد.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أن الورشة جرى عقدها في مركز التدريب بمقر الوزارة وبحضور العديد من مهندسي الزراعة وذوي العلاقة بالقطاع الزراعي.

وتم خلال هذه الورشة عرض مُفصل حول خطة الوزارة للمساحات الموصى بزراعتها لأهم محاصيل الخضار الرئيسية في قطاع غزة للموسم الزراعي الجديد 2023/2024م بما يشمل إجمالي المساحات الموصى بها من كل محصول وتوزيع هذه المساحات على العروات الزراعية بالإضافة إلى توزيع المساحات على المحافظات.

بدوره، أوضح م. أحمد قاسم مدير دائرة الخضار والزهور والمحاصيل الحقلية أن وضع الخطة جاء بناءٍ على البيانات الخاصة بحجم الاستهلاك المحلي من محاصيل الخضار بالإضافة إلى الكميات المتوقع تصديرها والمبنية على احصائيات التصدير للأعوام السابقة وكذلك توزيع هذه المساحات على محافظات قطاع غزة بما يراعي خصوصية كل محافظة والبيانات الخاصة بالواقع الزراعي لها على مدار السنوات السابقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟