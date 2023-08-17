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بالتعاون مع مركز ملتقى الشباب الفلسطيني

التنمية الإجتماعية تفتتح مخيم فـتيـات المستقبل

17 آب / أغسطس 2023 11:46

التنمية الإجتماعية تفتتح مخيم فـتيـات المستقبل
التنمية الإجتماعية تفتتح مخيم فـتيـات المستقبل

غزة- وكالة الرأي:

افتتح مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية، مخيم "فتيات المستقبل"، وذلك عبر وحدة المكتبة و الطفل المبدع وبالتعاون مركز ملتقى الشباب الفلسطيني وتحت رعاية الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وافتتحت المخيم نعيمة سويدان مدير المركز،  برفقة أسامة أبو دلال رئيس مركز الشباب الفلسطيني و صلاح جبر ممثلا عن الهيئة العامة للشباب والرياضة , و الرائد حسن قنديل مدير مباحث المؤسسات في المنطقة الوسطى.

ورحبت  سويدان بالمؤسسات المشاركة و بممثليهم مثمنة جهودهم ..شاكرة لهم تعاونهم و رعايتهم لمثل هذه المخيمات  التي ترعى الفتيات و تصقلهم بالدورات المتنوعة عبر الكثير من الزوايا و خاصة الزوايا التي تدخلهم إلى سوق العمل .

ومن الجدير بالذكر أنه  التحق بالمخيم 40 فتاة من عمر 14 و حتى عمر 17 عام و يضم عدة زوايا منها زاوية تزيين الكيك و صناعته و صناعة المنظفات و المعطرات و صناعة التحف الجبسية و زوايا اخرى متعددة.

من جانبه تحدث أبو دلال معبرا عن اهتمامهم بمثل هذه الفئة و دعمهم لها و بأنهم يعملون كل ما بوسعهم من أجل إسناد الفتيات و صقل مواهبهم و تنمية مهاراتهم و قدراتهم كما و توجه بالشكر و التقدير للمركز لرعايته مخيم فتيات المستقبل موجها التحية لمدير المركز ا نعيمة سويدان.
من جانبها ذكرت منسقة وحدة المكتبة و الطفل المبدع شيرين أبو مذكور بأن المخيم مدته 5 ايام سيبدأ من الساعة التاسعة و حتى الساعه الواحدة سيكون اليوم الخامس عبارة عن رحلة ختامية لجميع ملتحقي المخيم

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