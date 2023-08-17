جبارين: المساس بالأسرى له تبعات وشعبنا ومقاومته يقفان خلفهم

غزة – وكالة الرأي:

أكد مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس زاهر جبارين، أن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم سيكون له تبعات.

وقال جبارين في تصريح صحفي حول قمع الأسرى بسجن النقب: "نسعى وبشكل متواصل على منع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون، فالمقاومة الباسلة وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وأحرار العالم خلف أسرانا وفي خندق واحد".

وأضاف أن حركته تتابع باهتمام بالغ، أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية ووزير أمنها الداخلي بن غفير.