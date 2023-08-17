زراعة رفح تشارك في جلسة حوار اجتماعي حول العمل اللائق للنساء

غزة- وكالة الرأي

شاركت دائرة الارشاد وخدمات المزراعين بمحافظة رفح، في جلسة الحوار الاجتماعي ضمن "مشروع العمل اللائق للنساء الفلسطينيات" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالتعاون مع مركز البرامج النسائية والائتلاف الوطني من حقي المناصرة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية في العمل اللائق.

من جانبه، قدم مدير وحدة الارشاد وخدمات المزارعين م.يزن كُـــلاب، كلمة القطاع الزراعي والتي أوضح فيها أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، والأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تتضمن تنمية المرآةالريفية ودعم صمود المزارعات والمزارعين.

وبيّن كلاب أهم الفرص التي يمكن الإستفادة منها في المشاريع الزراعية المنفذة في المحافظة، والتي تتم بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة والوزارات ذات العلاقة.