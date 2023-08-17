وزارة العمل تُصدر قراراً مهما حول امتحان الحصول على الإجازة المهنية

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل، مساء أمس، قراراً مهما حول عملية التسجيل لمشروع الإجازة المهنية.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني أ. عبد الله كلاب، عن تخصيص يوم غدٍ الخميس، الموافق 17/8/2023، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، موعدا نهائيا لاستكمال إجراءات المهنيين الراغبين في دخول امتحان الحصول على الإجازة المهنية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أ. كلاب أن عملية التسجيل لمن يرغب الالتحاق بالمشروع ستبقى مفتوحة أمام جميع المهنيين، من خلال الرابط الإلكتروني عبر موقع وزارة العمل.

ونوه إلى توقف حجز اختبارات الإجازة المهنية لمن لم يستكمل كافة الإجراءات، ابتداءً من يوم الغد الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا، واستمرار فتح باب التسجيل أمام الجميع، وفتح باب حجز الامتحانات لهم بعد شهرين من الآن.

وأشاد أ. كلاب بالإقبال الكبير على التسجيل لمشروع الإجازة المهنية، والذي بلغ ما يزيد عن 12500 مهني، مؤكدا على تخصيص العمل خلال الشهرين المقبلين أمام المهنيين الذين استوفوا كافة الإجراءات والبالغ عددهم 420 مهني.

وأشار مدير عام التدريب المهني إلى استمرار الاختبارات النظرية والعملية لـ 420 مهني، والعمل على إتمام إجراءات حصولهم على شهادة الإجازة المهنية، وسرعة اندماجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأكد أ. كلاب حرص وزارة العمل على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تساهم في خدمة العمال والمهنيين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة العمل مطلع العام الجاري 2023 انطلاق مشروع الإجازة المهنية بمرحلته الأولى في المهن الإنشائية والمهن الإنشائية المساندة، بهدف منح المهنيين المهرة شهادة الإجازة المهنية التي تثبت خبرتهم وكفاءتهم العالية في المهن التي يعملون بها.