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وزارة التربية والبنك الإسلامي يطلقان جائزة بحثية في الصيرفة الإسلامية 2023

17 آب / أغسطس 2023 01:03

وزارة التربية والبنك الإسلامي يطلقان جائزة بحثية في الصيرفة الإسلامية 2023
وزارة التربية والبنك الإسلامي يطلقان جائزة بحثية في الصيرفة الإسلامية 2023

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتشارك مع البنك الوطني الإسلامي عن إطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية للعام 2023م.
وتأتي الجائزة حرصاً من الوزارة على تعزيز دور الباحثين وتشجيعهم على إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة وبنية بحثية مستدامة، وانطلاقاً من إيمانها بدور مؤسسات المجتمع المحلي في تشجيع الإنتاج العلمي، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وإثراء الحياة العلمية بالبحوث والدراسات المتخصصة.
وتستهدف الجائزة الباحثين المتخصصين في العلوم الاقتصادية والمالية والإدارية في المحافظات الجنوبية والشمالية في (4) مجالات هي: أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي، التكنولوجيا المالية الإسلامية، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، التمويل المستدام في البنوك الإسلامية.
علما بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح للجائزة هو 24/8/2023 وآخر موعد لتسليم الأبحاث المقبولة هو 16/11/2023، ويمكن الحصول على طلبات الترشح من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الأيقونة الخاصة جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية 2023.

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