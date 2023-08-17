المواصلات: الإرشاد المروري تواصل الحملة التوعوية لمكاتب الديلفري

غزة- وكالة الرأي:

واصلت دائرة التوعية والإرشاد المروري بوزارة النقل والمواصلات، حملة التوعية المرورية التي تستهدف مكاتب الدليفري على مستوي محافظات قطاع غزه.

وأكد طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية ان الحملة استهدفت 27 مكتب موزعين على جميع محافظات قطاع غزه.

وأوضح القرشلي بالقول، إن هذه الحملة تأتي ضمن سعي الوزارة للحد من حوادث السير ونشر ثقافة التوعية المرورية داخل المجتمع.

وأضاف القرشلي أنه تم توزيع بوسترات على المكاتب مؤكداً على ضرورة التزام السائق بالإشارات المرورية وكذلك أن يكون حاصل على رخصة قيادة.

من جانبه، قال جواد كحيل مدير دائرة التوعية المرورية، إن الحملة لاقت استحساناً كبيراً لدى أصحاب مكاتب الديلفري والمواطنين.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة السنوية لوزارة النقل والمواصلات في نشر ثقافة التوعية المرورية.