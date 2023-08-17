تعليم شمال غزة تفتتح محطة تحلية مياه بمدرسة نسيبة بنت كعب للبنات

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، ومديرية التربية والتعليم في شمال غزة، محطة تحلية مياه بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية للبنات، وذلك بدعم من جمعية "Gazze Destek Organization"، وتبرع كريم من فاعل الخير بدولة قطر.

وحضر مراسم الافتتاح مدير التربية والتعليم – شمال غزة أ. جواد صالحة، ومسؤول محطات التحلية بالوزارة م. إبراهيم الأيوبي، ورئيس قسم الصحة المدرسية د. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور مصباح عبدربه، ومنسقي المشاريع من جمعية غزي دستك م. محمد زقوت و م. أحمد عياد، وشخصيات من المجتمع المحلي.

ورحبت مديرة مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية "أ" نهى حسان، بالحضور كافة، كما توجهت مديرة مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية "ب" غادة أبو حية بالشكر الجزيل لكل من ساهم بتنفيذ هذا المشروع، مؤكدتا على أهمية المياه وضرورة عدم الإسراف فيها، امتثالاً لتعاليم الإسلام العظيم.

بدوره، هنأ صالحة طالبات المدرستين وأهالي الحي بافتتاح هذه المحطة التي تلبي احتياجات سكان المنطقة من المياه الصحية، مشيداً بكل الجهود التي أثمرت هذا الإنجاز المهم.

وأكد مدير التربية والتعليم على أن وزارة التعليم بالقدر الذي تولي فيه الاهتمام لبناء الطالب علميا، وفكرياً ونفسياً، فإنها لا تدخر جهداً في بنائه صحياً وجسمياً ليكون الطالب متكاملاً في كافة النواحي.

ونوّه صالحة إلى محطة تحلية المياه هذه تخدم ما يقرب من 1400 طالبة ومعلمة، حيث سيتلقى الطلبة ماءً صحياً وسليماً؛ لبناء عقل سليم وجسم سليم، الأمر الذي ينعكس على صحة الطلبة وتحسين البيئة المدرسية.

من جانبه قال الأيوبي إن افتتاح محطات تحلية مياه الشرب يأتي ضمن خطط وبرامج الوزارة المركزية لتسخير كل الإمكانيات والشراكة مع المؤسسات لتحسين وتطوير واقع المدارس وخدمة العملية التعليمية".

فيما لفت م. زقوت إلى أن محطة التحلية بمدرسة نسيبة سيستفيد منها الطلبة وأهالي الحي، كونها مصمّمة لإنتاج (18) كوب من المياه المحلّاة يوميا لو عملت على مدار الساعة.

هذا وقد شهدت مراسم الافتتاح العديد من الفقرات الفنية والخطابية.