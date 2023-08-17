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"التعليم" تستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية شرق رام الله

17 آب / أغسطس 2023 02:04

مدرسة عين سامية شرق رام الله
مدرسة عين سامية شرق رام الله

غزةوكالة الرأي:  

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة عين سامية شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه: "إن هذه الجريمة تأتي في وقت تستعد فيه الأسرة التربوية إلى بدء العام الدراسي الجديد، وهدم المدرسة سيحرم الطلبة من فرص تلقي العلم".

وأضافت أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة التجهيل التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين من خلال هدم مدارسهم، وضمن مسلسل انتهاكات الاحتلال بحق التعليم والطفولة والطلبة والطواقم التدريسية.

وطالبت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والجهات الداعمة للتعليم باستنكار هذه الحادثة والعمل الفوري على إعادة بناء المدرسة وذلك لتوفير المكان المناسب للطلبة لتلقي التعليم خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

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