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العدل: اللجنة الفنية لدراسة اعتماد الموظفين الشهداء تواصل اجتماعاتها

17 آب / أغسطس 2023 02:18

العدل: اللجنة الفنية لدراسة اعتماد الموظفين الشهداء تواصل اجتماعاتها
العدل: اللجنة الفنية لدراسة اعتماد الموظفين الشهداء تواصل اجتماعاتها

غزة- وكالة الرأي:

واصلت اللجنة الفنية الدائمة "لاعتماد أي حالة وفاة جديدة من الموظفين المدنيين والعسكريين وتنسيبها كشهيد" اجتماعاتها برئاسة وزارة العدل.

وقامت اللجنة في لقائها الأخير حسب رئيس اللجنة  أشرف المغاري بدراسة حالة أحد الشهداء العسكريين الذي استشهد أثناء أدائه لمهامه الوظيفية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء قامت بتشكيل اللجنة الخاصة لاعتماد أي حالة وفاة جديدة تنسب كشهيد من الموظفين المدنيين والعسكريين بعد تنسيب الوزارات الأعضاء الممثلين لها فيها ويرأس اللجنة وزارة العدل، وعضوية كل من وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة المالية، وزارة الصحة وديوان الموظفين العام.

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