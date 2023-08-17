وزارتا التعليم والاتصالات تناقشان تفعيل وإطلاق منصة التدريب الميداني

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لقاء مع مؤسسات التعليم العالي لتفعيل وإطلاق منصة التدريب الميداني لطلبة الجامعات تعزيزاً لعملية التحول الإلكتروني الحكومي.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وم. أسامة يونس مدير عام تكنولوجيا المعلومات، ود. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات.

وأكد أبو سعدة أن إطلاق البوابة يهدف إلى تمكين طلبة الجامعات من الحصول على التدريب الميداني بطريقة أكثر فاعلية، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والجهات ذات العلاقة لتوفير فرص تدريبية للطلبة.

بدوره أوضح السباح أن الحاجة إلى المنصة تتنامى لازدياد الطلب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجامعات الفلسطينية.

وأضاف السباح أن المنصة تقدم حلاً برمجياً تستفيد منه جميع الجهات ذات العلاقة من الطلبة والجامعات والشركات والوزارات الحكومية، وتقدم قيمة خاصة للجامعات بتسهيل تنفيذ التدريب الميداني لطلبتها، بينما تسهل على الشركات الوصول إلى الطلبة المختصين والاستفادة من مهاراتهم أثناء فترة التدريب الميداني.

وخلال اللقاء عرض م. طارق اللولو من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام الحضور منصة التدريب الميداني وآليات التسجيل والمتابعة، كما ناقش الجميع آليات تفعيل المنصة والسبل الكفيلة لإنجاحها.