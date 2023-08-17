سلطة الطاقة تناقش مع مجلس أطفال فلسطين سبل تحسين الكهرباء

غزة- وكالة الرأي:

عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الخميس، لقاءً مفتوحا مع مجلس أطفال فلسطين الذي يرعاه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان للحديث حول رؤى سلطة الطاقة لتأمين الكهرباء وسبل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

حيث التقى م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة و م. هبة البهبهاني مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي وفدا من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضم د. فضل المزيني مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسيد رائد الخضري من ذات الدائرة، إضافة لمجموعة من الأطفال من أعضاء المجلس.

وباشر م. إسماعيل اللقاء باطلاع الوفد على عمل سلطة الطاقة والتي تعتبر الجهة الناظمة والمشرفة والتي تضع السياسات والأنظمة لقطاعات الكهرباء المختلفة: كالتوليد، والنقل، والتوزيع، إضافة لطرح سبل النهوض بهذه القطاعات، والمعوقات التي تواجه عملها.

وأكد م. إسماعيل على سعي سلطة الطاقة الدؤوب لإيجاد وتوفير حلول لتحسين واقع الكهرباء من خلال إيجاد مصادر بديلة للطاقة ومنها دعم المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة، كما قام بالإجابة على تساؤلات واستفسارات مجلس أطفال فلسطين والتي ارتبطت بالقطاعات السابق ذكرها.

وفي إطار متصل، استعرضت م. هبة البهبهاني مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، خطة ترشيد الكهرباء التي تطلقها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، واستهلت حديثها إليهم بأنهم سيكونون سفراء لخطة الترشيد في بيوتهم ومع عائلاتهم وفي مدارسهم وسيسهمون في ترسيخ الفكرة كل في محيطه.

وثمن الوفد غاليا جهود سلطة الطاقة المبذولة من أجل تحسين واقع الطاقة في قطاع غزة، وقدموا جملة من التوصيات لتحسين واقع الكهرباء.

وطالب الوفد سلطة الطاقة خاصة والمؤسسات الحكومية عامة بالسماح باشراك الأطفال في اتخاذ القرار ومراعاة حقوقهم التي ينص عليها القانون الإنساني.