جماهير جنين تشيّع الشهيد المقاوم مصطفى الكستوني

جنين - وكالة الرأي:

شيعت جماهير فلسطينية حاشدة، ظهر اليوم الخميس، الشهيد المقاوم مصطفى الكستوني (32 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الصهيوني، خلال عدوانه واقتحامه مدينة جنين فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي، صوب منزل عائلته؛ لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في الجامع الكبير قبل مواراته الثرى.

وردد المشيعون شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية لاستمرار المقاومة، والثأر لدماء الشهداء.

والشهيد الكستوني، أسير سابق وجريح، ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال، في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم.

وزفت حركة حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار الأمة العربية والإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (32 عامًا)، الذي ارتقى مقبلا غير مدبر خلال التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت جنين فجر اليوم.

وأبرقت الحركة بالتحية لكل المقاومين الأبطال في جنين، الذين تصدوا لعدوان الاحتلال، وشدت على يد الثوار في أرجاء أرضنا المحتلة لمواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وضرب الاحتلال ومستوطنيه بكل المواقع.