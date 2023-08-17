فصائل المقاومة: موحدون في مواجهة العدوان على الأسرى

غزة - وكالة الرأي:

حمّلت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء اعتداءاته بحق الأسرى في سجن النقب، مؤكدةً أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال.

وتلا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بيان لجنة الطوارئ خلال مؤتمر صحفي نظمته الفصائل أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، مؤكدًا أن إجراءات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وأدواته عبر إدارة السجون هي لعب بالنار.

قال رضوان "إن الاحتلال يواصل عمليات القتل والقمع والاجتياحات و اعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وارضنا، يظل علينا من جديد المدعو بن غفير وأدواته في إدارة السجون الإسرائيلية محاولين مجددًا اللعب بالنار وفرض إجراءات قمعية جديدة".

وأكد أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، مضيفًا "ما زلنا في خندق المواجهة الأول، وسنلقن العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه".

ووجه رضوان رسالة إلى الاحتلال "حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة فنحن لها، وإن عدتم عدنا"

وأوضح أن كافة الفصائل موحدة في خندق واحد في مواجهة العدوان، مضيفًا "سنسقط أوهام المحتل امام وحدتنا"، مشيرًا إلى أن الأسرى بمجرد خروجهم من القسم في سجن النقب قد أعلنوا اضراب عن طعام.

وأضاف "خلال الساعات القادمة قد تتدحرج الأمور وتتسع رقعتها، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة اسرانا، ويتحمل العدو كامل المسؤولية عن تداعيات ارتكابه جريمة الاعتداء على أسرانا في قسمي 3 و 4 في سجن النقب".

وأكد رضوان أن الرد على جريمة الاعتداء على أسرانا لن يقتصر داخل السجون، وقد يتعداه خارج السجون؛ لأن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني، وتقف على سلم أولويات المقاومة.

ووجه رسالة إلى الأسرى قائلاً: "نحن معكم ولن نخذلكم، ونقوم بإسنادكم في اضرابكم لمواجهة جرائم بن غفير وهذه الحكومة الصهيونية المتطرفة".

واستهجن رضوان صمت المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان جراء اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى، داعيًا هذه المؤسسات للقيام بواجبها الإنساني ووقف جرائم الاحتلال بحق أسرانا.

وختم حديثه "نقول للاحتلال إن جرائمك لن تمر دون حساب، ولن تكسر هذه الإجراءات والاعتداءات إرادة أسرانا".