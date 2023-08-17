1000 أسير يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أعلن 1000 أسير في سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس، دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي": دخول ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساءً احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وأكد مدير مكتب إعلام الأسرى الأسير المحرر أحمد القدرة: على ضرورة إعلان النفير ونصرة الأسرى، قائلاً: "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي.. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

وأضاف القدرة: ندعو للخروج في مسيرات حاشدة غدا بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الصهيوني على الأسرى.

ودعا خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة غدا والدعوة لنصرتهم.

يذكر أن المقاومة في قطاع غزة، أجرت المناورة الصاروخية بالتزامن مع اعتداءات قوات الاحتلال المتصاعدة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

وقد تعرض الأسرى في سجن النقب لعملية قمع همجية من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وعلى إثر لك أعلنوا دخلوهم الإضراب المفتوح عن الطعام، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تتابع "باهتمام بالغ أوضاع أسرى النقب".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كشفت عن "صاروخ 250" في معركة "سيف القدس" صيف عام 2021 بعدما أطلقته تجاه مطار "رامون" الإسرائيلي قرب إيلات والذي يبعد نحو 250 كيلومترا.

وفي وقت سابق، حمّلت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء اعتداءاته بحق الأسرى في سجن النقب، مؤكدةً أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال.