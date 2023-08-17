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إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة إطلاق نار في بئر السبع

17 آب / أغسطس 2023 06:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أُصيب شابان في العشرينات من عمريهما، اليوم الخميس، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت بمدينة بئر السبع في النقب، داخل أراضي عام 1948.

وجاء في التفاصيل إن شابين أحدهما يبلغ من العمر 20 عاما، والآخر 26 عاما، تعرّضا لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة الأول بجروح خطيرة و"غير مستقرّة"، فيما أُصيب الآخر بجروح متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى.

وأمس الأربعاء، قُتل ذيب جربان، وهو في الخمسينات من العمر، في جريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء. وبجريمة قتله، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48 منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.

 

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