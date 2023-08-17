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دعوات للحشد والرباط غداً بالأقصى ضمن حملة الفجر العظيم

17 آب / أغسطس 2023 07:52

دعوات للحشد والرباط غداً بالأقصى ضمن حملة الفجر العظيم
دعوات للحشد والرباط غداً بالأقصى ضمن حملة الفجر العظيم

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط غداً الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمشاركة بحملة “الفجر العظيم”، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته.

وشددت الدعوات على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكلٍ كبير.

وقالت الدعوات: “لتكن صلاتنا بأقصانا قهراً للمحتل وإفشلاً لمخططاته”، وذلك ضمن جهود التصدي لمخططات التهويد والاقتحامات المتزايدة للمستوطنين.

وأكدت شخصيات فلسطينية أن نصرة الأقصى في هذا الوقت، واجبة والنفير إليه مهم جداً، فهو يستصرخ أصحاب الضمائر الحية للدفاع عنه ونصرته في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه.

وتعرقل قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى القدس، لأداء الصلوات في الأقصى، وتنشر حواجز عسكرية في محيط المسجد وتفرض حصاراً على المدينة المقدسة.

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