الاحتلال يمدد منع سفر المرابطة المقدسية هنادي الحلواني لـ5 أشهر

القس المحتلة - وكالة الرأي:

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الخميس- تمديد منع سفر المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، خمسة أشهر إضافية.

وسلمت سلطات الاحتلال المرابطة الحلواني قراراً بتمديد منع السفر حتى كانون الثاني/ يناير من العام القادم، عقب استدعائها للتحقيق صباح اليوم.

ويستهدف الاحتلال المرابطة الحلواني باستمرار، وسبق أن اعتقلها مرات عدة ومنعها من السفر، إلى جانب قطع التأمين الصحي عنها وإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك.

وبلغ مجموع الفترات التي أبعد فيها الاحتلال المرابطة “حلواني” عن المسجد الأقصى، نحو 8 سنوات.

وفي وقت سابق، حذرت المرابطة المقدسية الحلواني من استغلال الاحتلال لما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”، لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأقصى.

وقالت الحلواني إنّ “الاحتلال يستغل ما يسميه خراب الهيكل لفرض مخططاته بالأقصى”، مشيرة إلى أنه أبعد المرابطين والمرابطات عن الأقصى، وأفرغه من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين.