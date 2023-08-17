الاحتلال يعتقل شابا من جبع جنوب جنين

جنين - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة جبع، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني عبد اللطيف أبو عون، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم .