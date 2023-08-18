الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الخميس، أطراف بلدة قباطية وعدة مناطق جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين في منطقة دوار الشهداء بجنين.

وقالت كتائب القسام كتيبة جنين "مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال بالقرب من دوار الشهداء، ويستهدفون جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأكّدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وجنود الاحتلال.

وفي نابلس، أطلق مقاومون صليات مكثفة من الرصاص صوب حاجز حوارة، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم نور شمس شرق طولكرم، وتم تفعيل صافرات الإنذار بالمخيم، إنذاراً باقتحام الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 شبان عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.