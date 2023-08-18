دعوات للنفير العام بالضفّة نصرة للأسرى في" جمعة الغضب"

انطلقت دعوات فلسطينية للنفير والخروج بمسيرات حاشدة اليوم الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لعدوانٍ إسرائيلي خطير.

وتشن إدارة سجون الاحتلال حرب بلا هوادة عنوانها التنكيلٌ والقمع المتصاعد بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يخوضون معركةً ونضالًا ضد سياسات الاحتلال ضدّهم.

وأشارت الدعوات إلى أهمية الخروج بشكلٍ حاشد بعد صلاة الجمعة، تعبيراً عن الغضب الشعبي للعدوان على الأسرى. ولفتت إلى ضرورة إشعال الشباب الثائر في الضفة الغربية لنقاط التماس مع الاحتلال، وتذكير خطباء المساجد بمعاناة الأسرى والدعوة لنصرتهم.

وشرع قرابة ألف أسير فلسطيني في الإضراب المفتوح عن الطعام، في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الخميس، احتجاجًا على عدوان إدارة السجون عليهم.

وذكرت الحركة الأسيرة أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، وستظل في خط المواجهة الأول، وستلقن العدو درساً آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

ووجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة رسالة للاحتلال، قالت فيها إنّ "حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا".

وشددت اللجنة على أن "كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى".



