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الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين "الأقصى" و"الإبراهيمي"

18 آب / أغسطس 2023 10:51

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لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بالقدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل؛ نصرة للمقدسات ورفضًا لسياسات الاحتلال التهويدية.

وقالت مصادر مقدسية، إن أعدادًا كبيرة من المصلين في باحات المسجد الأقصى أدوا صلاة الفجر، داخل المصليات المسقوفة وفي باحات المسجد، شاركها عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء.

وشهدت باحات الأقصى اعتكاف المئات من المصلين في المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وتأتي حملة الفجر العظيم؛ للتأكيد على العهد والرباط الدائم بالمسجد الأقصى ومدينة القدس، ورفضًا لانتهاكات الاحتلال ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد.

وفي الخليل، أدى مئات المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، ضمن حشود الفجر العظيم التي أكدت على أن الرباط في المسجد حماية له من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وقدمت تكية إبراهيم الخليل "أبو الضيفان" وعائلات المدينة، الضيافة لرواد المسجد، فيما شهدت باحاته التكبيرات والتهليلات ومجالس الذكر والصلاة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والمشاركة بحملة "الفجر العظيم" كل أيام الأسبوع، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته.

وانطلقت "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

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