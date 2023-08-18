"المرور": وفاة و7 إصابات في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة-وكالة الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الادارة :" إن 16 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة و7 إصابات 5 بجروح متوسطة و2 بجروح طفيفة.

وأعلنت إدارة المرور وفاة الطفل (صبري محمود اسلمان العرجا) 12 عامًا إثر حادث مروري في محافظة رفح.

وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (م،م) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 20 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.