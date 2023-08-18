شباب الخليل يستعد لمواجهة أهلي حلب السوري

اختتم فريق نادي شباب الخليل استعداداته لمواجهة فريق أهلي حلب السوري، في مباراة ملحق كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك يوم السبت القادم على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ويلتقي الفريقين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم، على ذات الملعب، حيث يتطلع الشباب لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات من المسابقة.

ويمتلك الشباب مجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، تحت قيادة المدرب الأردني رائد عساف، الذي استطاع عمل توليفة من اللاعبين أصحاب الكفاءة.

وخاض الفريق تدريبات مكثفة خلال الفترة السابقة على ملعب الحسين بن علي بمدينة الخليل المحتلة، وحصل على المركز الثاني في بطولة كأس أبو عمار، بعد خسارته من جبل بركلات الترجيح، وبات الفريق جاهز فنيا وبدنيا للقاء الفريق السوري.