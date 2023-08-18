عندما تكون مصابًا بالتهاب اللوزتين ، قد يكون من الصعب البلع لأن بعض الناس لديهم شعور غير مريح في حلقهم ، يمكن أن تساعدك العلاجات المنزلية لالتهاب اللوزتين على الشعور بالتحسن و تخفيف أعراض العدوى، وإليك العلاجات المنزلية المختلفة التي يمكنك استخدامها كعلاج لالتهاب اللوزتين وإجراءاتها الوقائية، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

العلاجات المنزلية لالتهاب اللوزتين



1. خذ قسطا من الراحة



لعلاج التهاب اللوزتين في المنزل ، احصل على قسط وافر من الراحة، سوف يدعم نظام المناعة لديك في مكافحة العدوى ويعزز التعافي بشكل أسرع. النوم هو الحل الأفضل لأنه يريح الجسم، النوم أيضًا عندما يصلح جسمك أي تلف للخلايا والأنسجة، يحارب أي عدوى غريبة أثناء النوم ويضمن لك الشفاء بشكل أسرع.

2. شرب السوائل



يجب أن تشرب الكثير من السوائل ، مثل الماء ، وشاي الأعشاب ، والحساء الدافئ ، كعلاج لالتهاب اللوزتين، يساعد الترطيب على تهدئة الحلق ويحافظ على ترطيب الجسم ويدعم الشفاء، يساعد تناول الكثير من الماء أيضًا على طرد السموم من الجسم، يجب أيضًا شرب الماء إذا كنت تتناول أي دواء.

3. الغرغرة بالماء الدافئ والملح



امزج نصف ملعقة من الملح الصخري في كوب من الماء الدافئ، تغرغر بهذا الخليط عدة مرات يوميًا للمساعدة في تقليل التورم وتخفيف آلام الحلق، يسحب الملح الموجود في الماء المالح السائل الزائد من اللوزتين الملتهبة ، تموت البكتيريا أو الفيروس في النهاية هذا هو أحد العلاجات المنزلية القديمة لالتهاب اللوزتين ويعمل على عدوى خفيفة .

4. استخدم المرطب



استخدم مرطب الهواء أو مبخر الرذاذ البارد في غرفتك لإضافة الرطوبة إلى الهواء، يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الجفاف ، عندما يتم تشحيم ممر الأنف ، ينتج الجسم ما يكفي من اللعاب لاحتجاز الكائنات الحية الدقيقة قبل أن تسبب العدوى.

5. وسادة تدفئة



يمكن أن يساعد وضع ضمادة دافئة أو وسادة تدفئة على منطقة الرقبة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، يشير الوصول المفاجئ للحرارة إلى جزء معين من الجسم إلى إرسال المزيد من الدم إلى تلك المنطقة، كما أنه يجلب خلايا الدم البيضاء اللازمة لمكافحة العدوى ويعمل كعلاج لالتهاب اللوزتين .

6. مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية



قد تساعد مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات ولكن لا ينبغي أبدًا تناولها بدون توجيه، قد توفر هذه الأدوية لعلاج التهاب اللوزتين راحة مؤقتة ولكنها لا تعالج المشكلة من مصدرها، اتبع تعليمات الجرعة .

7. العسل والماء الدافئ



اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع الماء الدافئ أو مشروب الأعشاب، العسل له خصائص مهدئة ويمكن أن يساعد في تخفيف تهيج الحلق، يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ، والتي يمكن أن تعمل ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالتهاب اللوزتين، إنه أحد أفضل العلاجات المنزلية لالتهاب اللوزتين، لاحظ أنه لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال دون سن السنة، بالنسبة لالتهاب اللوزتين ، يعتبر تناول الشاي مع العسل أيضًا مزيجًا ممتازًا .

8. تجنب المهيجات



تجنب التدخين تمامًا وابتعد عن التدخين السلبي. يجب أيضًا تجنب المهيجات الأخرى ، مثل الأبخرة الكيميائية، كل هذه يمكن أن تهيج الحلق أكثر وتطيل عملية الشفاء، معظم هذه العناصر تجفف الحلق تجعل حلقك مجالًا مفتوحًا للعدوى .

9. تناول أطعمة طرية ومهدئة



تناول الأطعمة اللينة سهلة البلع مثل الحساء والمرق والبطاطس المهروسة والزبادي والعصائر، يساعد الطعام الذي يحتوي على كميات أكبر من الماء على حلقك ويجعله أسهل في الهضم، في التهاب اللوزتين ، الأطعمة التي يجب تجنبها تشمل الأطعمة الحارة أو الحمضية أو ذات القوام الخشن التي قد تهيج الحلق.

10. حلويات باردة



يمكن أن يساعد المشروبات الباردة على تخدير الحلق وتسكين الألم ، كما أنه يساعد من خلال تعزيز تدفق الدم في المنطقة، لتجنب العدوى الثانوية.