فوائد إكليل الجبل لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه

إكليل الجبل المعروف باسم " روزمارى "هو عشب علاجي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية، يتوفر بشكل شائع في شكل زيت أساسي، يحسن زيت إكليل الجبل العطري الدورة الدموية ويعزز نمو الأعصاب وله خصائص مضادة للالتهابات، هذه الخصائص الثلاثة لإكليل الجبل تجعله علاجًا فعالاً لتساقط الشعر، يمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى بصيلات الشعر إلى تساقط الشعر وتعطيل دورة نمو الشعر، يعمل إكليل الجبل على تحسين الدورة الدموية ونمو الأعصاب مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الدورة الدموية لبصيلات الشعر، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الفوائد الصحية للإكليل الجبل :



1. خصائص مضادة للأكسدة:

يحتوي إكليل الجبل على مركبات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما يحتمل أن يعزز صحة بصيلات الشعر ونمو الشعر.

2. التأثيرات المضادة للالتهابات:

يمكن أن يساهم الالتهاب في تساقط الشعر ، وقد وجد أن إكليل الجبل له خصائص مضادة للالتهابات، من خلال تقليل الالتهاب في فروة الرأس ، قد يخلق إكليل الجبل بيئة صحية لنمو الشعر.

3. تحسين الدورة الدموية:

أشارت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن زيت إكليل الجبل قد يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس ، مما قد يحفز نمو الشعر عن طريق تحسين توصيل المغذيات والأكسجين إلى بصيلات الشعر.

كيفية استخدام إكليل الجبل للشعر

يمكنك تخفيف بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري في زيت ناقل ، مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا. قم بتدليك هذا قبل ساعات قليلة من غسل شعرك.

يمكنك أيضًا استخدام الماء المنقوع بإكليل الجبل للتغلب على تساقط الشعر. اغلي بعض إكليل الجبل الطازجة في الماء واتركيها تبرد.