كيفية تمكين وضع التصفح المتخفى على لوحة مفاتيح هاتفك

إذا كان وضع التصفح المتخفي منطقيًا على تطبيق ما، فيجب أن تكون لوحة المفاتيح نظرًا لأننا نكتب الكثير من الأشياء باستخدام ذلك بما في ذلك كلمات المرور وكلمات المرور لمرة واحدة والعديد من التفاصيل الحساسة الأخرى التي ربما لا ترغب في مشاركتها مع الجميع.



في الواقع تتمتع لوحات المفاتيح الحديثة بالقدرة على جلب OTPs التي تلقيتها عبر الرسائل القصيرة تلقائيًا. ثم هناك عناصر منسوخة يتم حفظها أيضًا في حافظة تطبيق لوحة المفاتيح أيضًا، وهذا هو المكان الذي يكون فيه وضع التصفح المتخفي في لوحات المفاتيح مفيدًا.



وتأتي تطبيقات لوحة المفاتيح الأصلية – جي بورد على Android و Apple Keyboard على iOS و iPadOS مع وضع التصفح المتخفي. وبالمثل، فإن Swiftkey من Microsoft لديها أيضًا وضع التصفح المتخفي المدمج. لكن التنفيذ مختلف.



إليك كيفية استخدام وضع التصفح المتخفي في لوحة مفاتيح Apple و Gboard

جعلت كل من آبل وجوجل وضع التصفح المتخفي متاحًا في تطبيق لوحة المفاتيح الأصلي، ومع ذلك فهم يعملون فقط مع سفاري و كروم على التوالي. أيضًا يتم تمكينها تلقائيًا عند تشغيل وضع التصفح المتخفي على لوحة المفاتيح. بصرف النظر عن ذلك، لا يوجد تبديل آخر لتمكينه أو تعطيله وفقًا للمتطلبات.



أيضًا تغير الألوان في كل من لوحة المفاتيح عند تمكين وضع التصفح المتخفي، تتحول لوحة مفاتيح آبل إلى اللون الأسود، بينما تعرض Gboard حدًا حول المفاتيح عند تشغيل وضع التصفح المتخفي.



يكون وضع التصفح المتخفي يدويًا ويحصل المستخدمون على خيار تمكينه أو تعطيله متى أرادوا ذلك.



كيفية استخدام وضع التصفح المتخفي في Microsoft Swiftkey

اضغط على قائمة الهامبرغر في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح، سترى رمز التصفح المتخفي. اضغط عليها لتمكين وضع التصفح المتخفي على لوحة المفاتيح، بمجرد تمكينه، سيتغير لون لوحة المفاتيح إلى الأسود.